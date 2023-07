Brambilla e Montero, rinnovi Juve ufficiali per Next Gen e Primavera

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo dei contratti di Brambilla e Montero , rispettivamente allenatori della Next Gen e Primavera. Prolungamento fino al 2024 per entrambi .

La società bianconera ha deciso di proseguire a percorrere insieme ai due tecnici questa strada di sviluppo del settore giovanile, che negli ultimi anni ha portato ad emergere giocatori come Miretti, Iling e Fagioli. Lo step per la Serie C ha avuto successo, per garantire una giusta crescita. Il 18 e 19 luglio inizierà il ritiro della due squadre in vista del prossimo campionato.

Juventus, avanti con Brambilla e Montero: il comunicato

Questa la nota del club: "Avanti insieme. Conferme importanti per la Next Gen e l'Under 19: è cosa fatta il prolungamento di contratto fino al 2024 per Massimo Brambilla e Paolo Montero. Due strade parallele che proseguiranno il buon cammino sviluppato nella stagione appena conclusa". Fiducia che va oltre i risultati ottenuti nella passata stagione, con la Primavera eliminata ai quarti dei playoff e la Next Gen fuori dai piazzamenti per il post season della Serie C. A convincere però sono i vari calciatori cresciuti e migliorati, che possono dare ulteriore contributo alla prima squadra.