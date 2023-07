TORINO - Metti un ex pallone d'oro in città. Che poi è anche l'ex Furia Ceca. Nonché l'ex vice presidente della Juventus. Metti Pavel Nedved al bar, con la compagna Dara: un caffè, tanta simpatia, un sorriso lungo così e un look molto "grunge", capelli lunghi e barba. La Juventus resta nel suo cuore e quando i tifosi gli chiedono un selfie la posa è naturale. Anche l'Italia resta al centro della sua vita. E la nuova casa in riva al Lago Maggiore sta prendendo forma.