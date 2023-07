Agnelli condannato a 16 mesi di inibizione per la manovra stipendi

Andrea Agnelli condannato a 16 mesi di inibizione e 60.000 euro di multa dal Tribunale Federale della Figc per il caso stipendi. Il procuratore, per l’ex presidente della Juventus, aveva chiesto nella mattinata odierna 20 mesi. Agnelli, si apprende da fonti della difesa, attende le motivazioni per valutare il ricorso.