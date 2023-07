Ravanelli e la visita alla Juve: messaggio social per Pogba e Danilo

La Juventus ha iniziato la preparazione estiva alla Continassa. In attesa della tournée americana, si è disputata quest'oggi la prima partitella in famiglia , alla quale era presente tutta la dirigenza al gran completo.

Non ha preso parte al test Paul Pogba, che ha osservato il match da esterno. Il francese, insieme agli altri bianconeri, ha oggi potuto fare un incontro dal sapore nostalgico: era presente, infatti, Fabrizio Ravanelli.

Ravanelli, foto con Pogba e Danilo

La bandiera della Juventus ha vestito il bianconero dal 1992 al 1996, vincendo uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa Uefa e una Champions League (con tanto di gol in finale). Ravanelli quest'oggi era presente alla Continassa: ha osservato anche lui la partita tra squadra A e squadra B. Come testimoniato dal suo account Instagram, ha anche scattato alcune foto con i calciatori bianconeri. Due, nello specifico: Pogba e Danilo. Abbracciato al francese e al brasiliano, ha pubblicato il post con relative immagini, e come didascalia: "Due grandi campioni", con cuori bianconeri annessi. La Juve si rimette al lavoro, riparte in vista della prossima stagione: lo fa facendo assaporare alla squadra una parte di storia gloriosa e vincente del club, lo fa con la presenza di Fabrizio Ravanelli.