Juve A e Juve B: Allegri, la mossa a sorpresa nelle prime due formazioni

TORINO - Prima partitella stagionale per la Juventus : alla Continassa è andato in scena la prima sgambata stagionale tra la formazione A e la formazione B.

Sotto gli occhi del presidente Ferrero e della dirigenza bianconera, la gara è finita in pareggio: al vantaggio della Juve B con Vlahovic, ha risposto la rete del giovane Iling per la Juve A. Allegri, in entrambe le formazioni, ha utilizzato il 3-5-2, ricevendo dal campo diversi spunti interessanti.

Juventus, si rivede Rabiot

Alcuni big non hanno preso parte alla gara, visto che sono rientrati da poco alla Continassa. Kean, Fagioli, Pogba, Danilo e lo stesso Rabiot, fresco di rinnovo per un'altra stagione, hanno lavorato a parte. Il centrocampista francese è arrivato questa mattina in ritiro agli ordini di Max Allegri: per lui tanto entusiasmo soprattutto nel concedersi a selfie e autografi con alcuni piccoli tifosi che lo attendevano all'esterno del J Medical.