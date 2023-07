Rabiot di corsa dalla Juve: criniera al vento e autografi ai più piccoli

Diventa dunque sempre più nutrito il gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri, impegnato a preparare la stagione prima di volare negli Stati Uniti per la tournée in programma dal 21 luglio al 3 agosto.

È stato un giugno piuttosto movimentato per l'ex centrocampista del Psg che, dopo una lunga trattativa e a tre giorni dalla naturale scadenza del proprio contratto, ha prolungato la sua permanenza alla Vecchia Signora per un'altra stagione, fino a 2024, a 7 milioni di euro netti. Una notizia, annunciata attraverso un video sui canali social bianconeri, alla quale ha fatto seguito il messaggio d'amore del calciatore rivolto alla Juventus e i suoi tifosi: "Ciao a tutti, sono orgoglioso di comunicarvi che sarò un giocatore della Juventus anche nella prossima stagione. La mia scelta arriva dal cuore, sono legato tantissimo a questi colori e questa maglia. La Juventus per me è casa, qui sono cresciuto sia sul campo sia come uomo. Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione e il mio obiettivo è sempre quello di dare il 100% per la Juve e i tifosi. Vorrei davvero condividere tanti sorrisi e successi con voi. Indossare questa maglia è una responsabilità e un privilegio e sono pronto a continuare questa bellissima avventura. Fino alla fine, forza Juventus".

