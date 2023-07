“Vlahovic, Lukaku e soldi l’offerta Chelsea alla Juve: duello con il Psg”

LONDRA (INGHILTERRA) - Presto potrebbe iniziare il valzer degli attaccanti. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Chelsea sarebbe sempre interessato al centravanti della Juventus Dusan Vlahovic su cui c'è anche il Psg . Arrivato a Torino a gennaio 2022 dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più 10 di bonus, nel suo anno e mezzo sotto la Mole il serbo ha messo a referto 23 gol e sei assist in 63 presenze complessive.

Il suo contratto con la Vecchia Signora scadrà a giugno 2026 e il club chiederebbe circa 90 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra troppo alta per i Blues che, sempre secondo la stampa inglese, sarebbero pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Romelu Lukaku. Pochettino vuole rinforzare il proprio reparto offensivo dopo l'arrivo, sempre in questa sessione di mercato, di Christopher Nkunku dal Lipsia per 60 milioni di euro e Nicolas Jackson dal Villarreal (37).

Vlahovic, Kane e il valzer delle punte

Come anticipato, però, su Vlahovic c'è anche il Psg di Luis Enrique. Alle prese con l'addio di Messi e le voci di mercato su Mbappé, il club di Al-Khelaifi vuole confermarsi in Ligue 1 e affermarsi anche in Champions League. In realtà il primo nome sulla lista per l'attacco sarebbe quello di Harry Kane. Il bomber del Tottenham piace anche al Bayern Monaco ma il Psg sarebbe pronto a pareggiare qualsiasi offerta dei bavaresi. Il contratto del centravanti inglese con gli Spurs scadrà la prossima estate, quando il Manchester United sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Qualora dovesse lasciare Londra già in questa finestra di trasferimenti, invece, il Tottenham potrebbe piombare proprio su Vlahovic per sostituirlo. Un vero e proprio valzer delle punte, dunque, potrebbe presto iniziare.