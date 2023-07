Pogba, ritorno al futuro con un nuovo look. Vi ricorda qualcosa?

Non solo i gol da capogiro, Pogba si è messo spesso in mostra anche per il suo look . La sobrietà non è di certo una parola che fa parte del suo vocabolario. Ora il francese ha fatto un remake dei tagli del passato, quando era un giovane promettente e in bianconero cercava di farsi notare al mondo intero.

Il nuovo look di Pogba: ritorno al passato

Dopo l'infortunio subito contro la Cremonese, Pogba si è subito messo in moto per recuperare e cercare di dimenticare i fantasmi che lo hanno tenuto ai box la scorsa stagione. Ora in palestra sta lavorando duro per la sua forma fisica, ma agli occhi dei tifosi è spiccato un piccolo particolare: il biondo, anzi oro per rimanere in tema di trofei. Quelo colore che spesso il francese ha sfoggiato in passato alla Juventus. Non più una cresta, ma delle treccine. Un piccolo richiamo al passato, a quelle stagioni in cui dominava nel centrocampo bianconero e contro quasi tutti gli avversari in Serie A. Spesso un nuovo look si associa alla volontà di cambiare e di certo Pogba ne ha tanta.