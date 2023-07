Juve, Weah si presenta così: tunnel a Iling e la reazione dei compagni

L'ex Lille che ha mostrato tuta la sua classe. "Il buongiorno si vede dal mattino" e di certo al figlio d'arte non manca la personalità per prendere il posto di Cuadrado sulla fascia.

Weah si presenta con classe: giocata di talento

Alla Juventus la parola talento è una chiave per il successo. Negli anni in tanti lo hanno mostrato e nell'ultimo campionato diversi giovani hanno fatto il salto dalla Next Gen. Da Fagioli a Miretti e Iling, tanti costruiti in casa. Ora un rinforzo è arrivato dall'estero, in un campionato come la Ligue 1 in cui negli ultimi anni sono nati tanti calciatori di qualità. Weah è un giocatore moderno e la sua tecnica può servire molto ai bianconeri in fase di costruzione. Con Fonseca al Lille lo scorso anno ha arretrato il suo raggio d'azione, terminano il campionato da terzino. Allegri lo utilizzerà come sostituto di Cuadrado, sperando di vedere in campo giocate così.