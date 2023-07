Giuntoli, che effetto fa sentire certe parole alla Juventus

Specie in casa Juve. Là dove vincere non dovrebbe essere importante, ma l’unica cosa che conta. Là dove nell’era del calcio moderno, in avvio di stagione, mai non si era sentita aleggiare la parola scudetto; per tacere di quell’altra - Champions: intesa come qualificazione, eh, non come coppa, visto che a oggi manco si sa se i bianconeri giocheranno in Conference - che adesso nemmeno si evoca tra i potenziali obiettivi.