Juve, Gatti cambia numero di maglia: presa la 4

La Juventus ha annunciato un altro cambiamento come fatto con Kostic. Il protagonista stavolta è stato Federico Gatti, che ha fatto il suo primo anno in bianconero. Dopo tanta gavetta nelle serie inferiori, partito dai dilettanti ha scalato le categorie fino ad arrivare alla chiamata della Vecchia Signora in Serie A. Un salto di cui non ha risentito, arrivato dal Frosinone, e anzi ha messo in mostra le sue qualità, su tutte quella del lavoro costante e della voglia di scendere in campo con la maglia bianconera.