Juve, Kostic cambia numero di maglia: prende la 11 di Cuadrado!

È tempo di cambiamenti in casa Juventus. Uno dei punti fermi di Max Allegri, quasi sempre in campo nella stagione appena conclusa, è stato sicuramente Filip Kostic. L'esterno di centrocampo serbo è stato il miglior assist man dei bianconeri nella scorsa annata: 11 passaggi decisivi oltre a 3 gol in tutte le competizioni. Arrivato a Torino nell'estate del 2022, il classe 1992 ha indossato la maglia n.17 (dello storico ex croato Mario Mandzukic) nel suo primo anno con la Vecchia Signora, ma ora si appresta a cambiare numero.