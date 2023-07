Clamoroso, Juventus-Barcellona cancellata! Il motivo incredibile

Salta Barcellona-Juventus, tifosi beffati

L'alba di una nuova Juve: primo show in Usa, inizia il riscatto. L'obiettivo resta lo stesso, ma lo spettacolo è rimandato. Una beffa per i tanti tifosi che erano pronti a gremire gli spalti per godersi un big match tra due top club europei e del calcio mondiale. Il Barca di Xavi e Lawandowski si è dovuto arrendere e lo stadio dei San Francisco 49ers resterà tristemente deserto. Scongiurati nella maniera più paradossale i possibili disagi per la circolazione stradale che erano stati messi in preventivo.