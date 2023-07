L'alba di una nuova Juve: primo show in Usa, inizia il riscatto

PALO ALTO (California) - Ecco, ci siamo: dall'altra parte del Mondo la nuova Juventus versione 2023-24 è pronta a togliere il velo , come un bolide di Formula 1 al momento della presentazione. C'è ancora tanto da fare per Cristiano Giuntoli , fuori e dentro dal mercato: il cantiere è ancora aperto, ma almeno i tifosi potranno cominciare a placare quella fame di calcio giocato tipica delle giornate di luglio.

La prima uscita in amichevole internazionale, in California al Levi's Stadium di Santa Clara, è di quelle da far tremare i polsi: è il Barça di Xavi, di Lewandowski, ma è anche il Barça di Franck Kessie, un obiettivo bianconero che potrebbe, chissà, a breve cambiare la maglia per tornare in Serie A, dopo l'avventura con il Milan.