Dybala, Juve nel cuore: in ritiro con la Roma firma la sua 10 bianconera

Terminata la prima parte di ritiro tra le mura di casa, a Trigoria, la Roma vola in Algarve . Qui i giallorossi troveranno un clima più fresco rispetto al caldo torrido della Capitale: circa dieci gradi in meno che permetteranno alla squadra di José Mourinho di lavorare nel migliore dei modi e completare la preparazione in vista della nuova stagione.

Per il terzo anno di fila (e per la quarta volta totale considerando anche l’ultima lunga sosta invernale) lo Special One sceglie di portare la sua Roma nel mare portoghese. Partiti alle 16, i capitolini sono sbarcati a Faro e da qui sono saliti sul pullman per Albufeira.

Dybala autografa la sua maglia della Juve

Tra i più acclamati, ovviamente, Paulo Dybala che si è avvicinato ai tifosi per qualche selfie e autografo sulle maglie. Una di queste, però, non era giallorossa, ma quella della Juve che la Joya ha indossato dal 2015 al 2022 facendone quasi una seconda pelle. Il ritorno a Fiumicino è previsto nella notte tra i 2 e 3 agosto, a poco più di due settimane dall'inizio del campionato che vedrà la Roma impegnata in casa contro la Salernitana domenica 20 agosto alle 18.30. Intanto in Algarve sono previste tre amichevoli: la prima il 26 luglio contro il Braga e la terza il 2 agosto con il Farense; tra questi due incontri, un'altra partita da definire.