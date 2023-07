Chiesa, Juve in mano: tutta un'altra storia, tra elogi, posizione e mercato

«Ciaoooo Fedeeeee», urla un ragazzo di bianconero vestito, in italiano quasi perfetto all’uscita del gruppo squadra dall’hotel, vista mozzafiato sul porto turistico di Marina del Rey , affacciato sul Pacifico. Lui, Fede, è Federico Chiesa che alza la mano in segno di saluto, allarga il sorriso e si rimette in marcia, obiettivo allenamento.

Già, ritrovare il sorriso: un mantra dell’attaccante azzurro all’alba di una stagione che dovrà essere di svolta, in un modo o nell’altro.

Chiesa, anno zero Juve

Chiesa anno zero: potrebbe essere il titolo della storia, come fosse un film di Hollywood. Del resto il grave infortunio al crociato del gennaio del 2022 era diventato a tutti gli effetti un docu-film per raccontare il lento recupero, la sofferenza, la forza degli affetti e della famiglia, la progressiva rinascita. Ora Fede vuole scrivere una sceneggiatura diversa, partendo dalla tournée americana: l’anno scorso non ne aveva potuto prendere parte a causa, appunto, dei postumi della rottura del crociato, un guaio fisico che ne ha pregiudicato inesorabilmente l’intera stagione, tra pochi lampi, tante zone grigie e continui stop and go.