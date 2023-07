Giuntoli in Usa stravince “presidenziali” Juve: "Con lui salto di qualità”

LOS ANGELES - Le presidenziali Usa le ha vinte Cristiano Giuntoli: è lui il top player per i tifosi dei club juventini che hanno viaggiato di notte, anche con tirate di ore, per raggiungere Los Angeles. Una festa, come quella al N10, il ristorante di Del Piero, con le J Academy e Sebastian Giovinco come special guest star. I club, anche in America, sono il cuore pulsante del tifo bianconero e hanno votato, nel nostro sondaggio, il nuovo dt come miglior rinforzo dell’estate, in attesa di colpi di mercato “alla Giuntoli”.

Per Matteo Rubinato, presidente Juve Official Fan Club Hollywood, il vero grande colpo di mercato sarà proprio Cristiano Giuntoli: «Per me Dusan Vlahovic e Federico Chiesa dovrebbero restare. Però la Juventus è un concetto superiore ed è più importante di un singolo giocatore, per cui se c’è un’offerta adeguata possono anche partire, con i tempi che corrono. Come sostituirli eventualmente? Sinceramente non lo so, ma di quello se ne occupa Giuntoli che è un valore aggiunto, una figura che a noi mancava da 5 anni, da quando Marotta è andato via. Ma non che ci mancasse Marotta in quanto tale, ma il suo ruolo non è mai stato davvero ricoperto da qualcun altro. Sono molto contento dell’arrivo di Giuntoli e spero veramente che riesca ad aiutare Allegri. Capisco parte delle critiche ad Allegri, ma finché sarà il mio mister io lo difenderò sempre. Sarò sempre dalla sua parte: nell’ultimo anno, peraltro, ha dimostrato di essere più gobbo di tanti che dicono di essere gobbi e invece… Gli obiettivi? La Juve è la Juve: deve partire per vincere il campionato, poi se non sarà così è un conto. Le avversarie, comunque, hanno ancora paura di noi anche per lo scudetto, specialmente se riusciamo a piazzare un paio di colpi».

"Vlahovic e Chiesa da tenere entrambi"

Secondo Stefania Melis, presidente Juventus Official Fan Club Salt Lake City, Lukaku non può essere una soluzione: «Vlahovic e Chiesa sono da tenere entrambi, davanti penso che siamo abbastanza ben messi. Lukaku? Anche no, grazie. Sono stata contentissima dell’arrivo di Giuntoli: gli abbiamo chiesto di firmare la nostra bandiera ed è stato molto disponibile. Mi è sembrato una persona molto elegante e seria: sono contento che Giuntoli sia arrivato alla Juve, abbiamo bisogno di gente così. Allegri? Il supporto alla squadra e all’allenatore bisogna sempre darlo: ci possono essere delle critiche, purché costruttive, ma il sostegno alla Juventus, quindi a tecnico e giocatori, non deve mai mancare. L’obiettivo è entrare nei primi quattro posti, dobbiamo essere realisti: tornare in Champions League per un club come la Juventus è troppo importante. Un passo alla volta torneremo a breve a competere anche per lo scudetto, ne sono sicura».