Juve versione Hollywood con Owen Wilson. E c'è Milik con Chiesa

LOS ANGELES – Da Hollywood è arrivato nientemeno che Owen Wilson, l’attore americano famoso dalle nostre parti per tante pellicole , da Pallottole cinesi a Zoolander, passando per Tu, io e Dupree e 2 single a nozze: ospite super gradito al campo di allenamento della Juventus, al Sullivan Field all’interno della Loyola Marymount University.

Kostic da terzino

Le due stelle Juve hanno lavorato ancora a parte: il Polpo non giocherà con il Real Madrid, anche DV9 resta in dubbio per il match di Orlando. Nella seduta del mattino aperta al pubblico, Allegri ha provato la formazione tipo di questi giorni, con una sola differenza: con Chiesa davanti c’è Milik, mentre Kean ha svolto la prima parte in gruppo poi ha proseguito a parte. I titolari sono stati schierati con il 3-5-2, le alternative invece con una sorta di 4-3-3 con Kostic abbassato sulla linea dei difensori da terzino sinistro. Complice anche il colpo ricevuto da Alex Sandro durante l'amichevole con il MIlan: il brasiliano si è infatti allenato a parte.