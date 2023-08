Buffon, esempio perfetto per la nuova Juve

E se dopo averne evitati migliaia, adesso Gigi Buffon aiutasse la Juventus a farne, di gol? No, non è l’alternativa a Lukaku o Vlahovic (per quanto qualche tifoso ci penserebbe), ma ora che la fine ufficiale della sua carriera da calciatore lo consegna alla leggenda, il suo segno indelebile nella storia bianconera potrebbe diventare il solco nel quale far crescere la nuova Juventus, intesa come club e come squadra.