Szczesny, parata mercato: "Arabia? Ho già tanti soldi, c'è solo la Juve"

A confermare il suo futuro ci ha pensato lo stesso numero uno bianconero: "Mi vedi con la maglia della Juve addosso proprio ora. Finchè il club mi vorrà resterò qui, lo sottoscrivo. Voglio difendere la porta di questa squadra, non mi interessano le voci che circolano. Sono legato a questo club, rispetto le loro decisioni. Vogliono che io sia qui e difenda la porta della Juventus".

Szczesny sulle offerte dall'Arabia Saudita

Szczesny ha continuato a TVP Sport a parlare delle possibili offerte dall'Arabia Saudita e anche qui il portiere è stato decisio nella risposta: "I soldi non mi mancano, preferisco sfide come questa alla Juventus. Ho visto che molti giocatori sono andati lì e la cosa non mi sorprende. Credo però che ci siano altre priorità nella vita oltre al denaro". Poi l'estremo difensore ha spostato le attenzioni sull'addio al calcio: "Sto cercando di godermi il momento perché non so per quanto tempo sarò in grado di giocare ai massimi livelli. Per ora mi sento bene, ma non mi sento pronto per giocare fino a 40 anni. Nuovo Buffon? No, assolutamente. Penso di non avere molto tempo a disposizione per continuare a giocare. Mi godo il momento sapendo di essere una figura importante nel club. Cercherò di fare di tutto per riportare questo club al vertice".

Il portiere della Juve, Szczesny, ha poi concluso con gli obiettivi della stagione: "Siamo stati esclusi dallecompetizioni europeee non possiamo farci niente. Avremo più tempo per allenarci e concentrarci sull'obiettivo, non è la fine del mondo per me. Quando giochi più partite non hai modo di recuperare, ora sarà tutto un po' diverso. Dobbiamo lavorare il più possibile per giocarci l'unico trofeo a disposizione. Questo club è così abituato a vincere che il giorno dopo aver vinto il campionato ti senti affamato di vincere il prossimo. C'è frustrazione per non essere stati in grado di avere successo di recente. C'è motivazione per tornare a lottare per gli obiettivi più alti".