Ranieri, griglia Scudetto: la forza della Juve e la sorpresa campionato

Manca sempre meno alla partenza della Serie A e le squadre sono in griglia per iniziare la corsa. C'è chi parte in pole position e chi invece dalle retrovie, ma la strada è lunga. A fare un bilancio o semplicemente un pronostico in vista della prossima stagione ci ha pensato Ranieri.

Onestà e umiltà lo hanno accompagnato durante la sua carriera e spesso questo ha fatto la differenza. Allo stesso modo la professionalità, come si evince dalle sue risposte alle classiche domande: "Lei è un tifoso della Roma?". L'allenatore, intervistato da Famiglia Cristiana, ha ribadito con la solita eleganza: "Sono un professionista serio, mentre alleno una squadra, la mia fede è quella. Ma il bambino che è in me non può tradire quello che è sempre stato". Ma torniamo ai pronostici.

Ranieri e le favorite per la Serie A

Il tecnico del Cagliari ha fatto un punto sulle candidate al titolo: "Favorite? Le solite. Il Napoli è la squadra da battere, anche se non sarà facile rivincere. Poi il Milan e l'Inter. La Roma vorrà entrare in Champions. La Juventus, esclusa dalle Coppe darà tutto in campionato. Nel gruppo però c'è anche la Lazio e, tra le sorprese, indicherei l'Atalanta". Ranieri ha poi lanciato un messaggio d'amore ai tifosi del Cagliari: "Dove alleno mi sento sempre a casa. Al popolo sardo mi sento affine per mentalità: sono discreto, non mi apro con tutti".