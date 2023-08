Juve, tutti i numeri di maglia: la scelta di Yildiz, Huijsen e Nicolussi

Su tutti spicca il cambio del numero di Nicolò Fagioli che abbandona il 44 per prendere il 21, ovvero il numero che era appartenuto a Zidane, Pirlo e Dybala. Anche il giovane esterno inglese opta per una nuova soluzione, scegliendo la maglia numero 17. Nuove maglie anche per i ragazzi della Next Gen: Huijsen e Yildiz scelgono rispettivamente i numeri 13 e 15 mentre Nicolussi-Caviglia si affida al 41. Tra i portieri, solo Perin effettua il cambio passando dalla 12 alla 36.

Juve, la lista dei nuovi numeri di maglia

La Juventus esordirà domenica sera alle 20:45 contro l'Udinese in campionato. Questi i numeri sulle maglie dei calciatori che Allegri convocherà per la prima gara della stagione: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 10 Pogba, 11 Kostic, 12 Alex Sandro, 13 Huijsen, 14 Milik, 15 Yildiz, 16 McKennie, 17 Iling jr, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Miretti, 21 Fagioli, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 26 Kaio Jorge, 27 Cambiaso, 30 Soulè, 36 Perin, 41 Nicolussi-Caviglia.