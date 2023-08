Chiesa sblocca Udinese-Juve: l'esultanza rabbiosa, cosa ha detto

UDINE - Riparte come aveva chiuso: è di Federico Chiesa il primo gol nella Serie A 2023-2024 della Juventus. Alla Dacia Arena al numero 7 bianconero sono bastati appena 2' per mettere la firma sul vantaggio della formazione di Max Allegri. Una rete che aperto le danze nella sfida contro l'Udinese e che ha permesso all'attaccante azzurro di tirare fuori tutta la gioia per la grande partenza in campionato.