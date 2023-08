Juve da sogno: il ribaltone è solo nella mentalità

È la fine di un incubo o, se preferite, un sogno estivo per la gente bianconera, che ha ancora paura di svegliarsi, ma inizia a collezionare troppi indizi. Dopo un precampionato in quella direzione, la prima gara ufficiale della Juventus conferma il cambio di mentalità e atteggiamento , diventato aggressivo e propositivo. Il risultato è un 3-0 perfino stretto e l’impressione che potrebbe essere una stagione quanto meno divertente. Curioso, o forse no, che una rivoluzione così profonda e un ribaltone così visibile arrivino dopo aver cambiato poco o nulla nella rosa .

Magnanelli e il cambiamento nello staff

Tolti Weah e Cambiaso (che per quanto positivi e brillanti non sono ancora dei fenomeni), è la stessa Juventus dell’anno scorso, sembra una squadra completamente diversa. Il cambiamento più concreto, in realtà, è avvenuto nello staff di Massimiliano Allegri che si è preso Francesco Magnanelli, l’uomo che ha riverniciato con l’intensità la fase offensiva della Juventus. In fondo è una lezione o, meglio, più lezioni in una.