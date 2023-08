Di Maria torna sulla Juve: le discussioni con la dirigenza e la frecciata

La storia tra Angel Di Maria e la Juventus è durata una sola stagione. Un'annata non facile, sia per la questione della penalizzazione in classifica, ma anche a causa di un rendimento del Fideo fatto di alti e bassi.

Il calciatore, attualmente, è in forza al Benfica, dove ha disputato due partite mettendo subito a segno due gol e vincendo subito un trofeo. Ma Di Maria, in un'intervista all'emittente argentina DSports Radio, è ritornato anche sul suo anno vissuto alla Juve.

Di Maria, ritorno al Benfica e Mondiale

Diversi gli argomenti trattati, a partire dal suo ritorno al Benfica: "Sono davvero grato al club e ai tifosi per l'accoglienza ricevuta. Sono uscito dalla porta principale, sono tornato e ho ricevuto lo stesso trattamento: mi ha fatto molto bene". Impossibile non parlare della vittoria del Mondiale in Qatar con la sua Argentina: "Ho visto la finale solo una volta dopo averla giocata. L'ho visto fino al minuto 70, quando sono arrivati ??i gol di Mbappé. Poi sono passato ai rigori e ai festeggiamenti. La parata del Dibu Martinez alla fine dei supplementari? Non l'ho mai più vista, non la vedo nemmeno in foto". Dalle gioie a qualche tasto dolente circa la sua esperienza alla Juventus...