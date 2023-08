Allegri, conferenza Juve-Bologna: "Pogba può giocare. Kean mai fuori rosa"

TORINO - Dopo il netto successo ad Udine alla prima di campionato la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara al debutto casalingo: domenica (ore 18:30) arriva il Bologna di Thiago Motta . L'allenatore bianconero ha parlato nella conferenza stampa della vigilia per presentando la sfida contro i rossoblù: "È importante perché è la prima davanti al nostro pubblico. Domani i tifosi ci saranno una mano. Siamo in attesa di giocare, lo stadio sarà pieno. Noi dovremo trascinarli giocando una bella partita"

Situazione Kean

"Non è mai stato fuori rosa. È arrivato una volta in ritardo, ma capita. Non è successo niente, ha avuto un vecchio colpo e una ricaduta. Domani c’è e sta bene. Mercato? Assolutamente no. Mancano sei giorni. Pensiamo alla partita, penso rimarremo questi e sono contento".

Come sta Pogba

"Sta meglio, ha fatto una buona settimana di allenamento e un buon test mercoledì. Domani è a completa disposizione. Può giocare"

Situazione Bonucci

"Con Leo abbiamo già parlato e detto, nulla da aggiungere. Lui sa la situazione, la Juventus è stata chiara quindi su questo andiamo avanti"...