Juve, Pogba: "Ho fame di lavorare, giocare e vincere. Ho solo 30 anni"

Queste le sue parole al termine della gara nella quale ha rivestito un ruolo fondamentale nell'azione del pari di Vlahovic: “Sono molto contento di tornare in campo a fare la cosa che amo di più al mondo. Sto bene, sono contento ma un po’ deluso per il risultato perchè potevamo ottenere tre punti e non l’abbiamo fatto. La cosa buona è che non abbiamo perso, sappiamo che dobbiamo lavorare e imparare ancora di più. Prendiamo questo punto e ci lavoriamo per la prossima sfida dove dobbiamo fare meglio di oggi".

Pogba: "Ecco come sto e cosa mi manca"

"Dobbiamo fare il nostro gioco e nel secondo tempo l’abbiamo fatto molto bene, ci sono delle cose che dobbiamo cambiare ma ci sta", ha proseguito il centrocampista francese che ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche: "Mi manca giusto un po’ il tempo di gioco. Sto molto bene fisicamente e voglio tornare alla grande". Poi ha concluso con un messaggio per tutti i tifosi bianconeri: "Ho fame come ai miei primi tempi qui, ho fame di lavorare, giocare, vincere e imparare. Ho solo 30 anni e voglio dare a questi tifosi trofei e il piacere di venire allo stadio e vincere".