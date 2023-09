Fagioli: Segno più gol e vado all'Europeo. L'odio contro la Juve mi motiva

Proprio sul club bianconero: "Sono arrivato qui quando avevo 13 anni e ho sempre sognato di essere qua dal settore giovanile, fino alla primavera poi l’under 23 che ti prepara. Ho giocato una stagione in Serie B che mi ha davvero giovato. È stata una bella stagione che ha aiutato la squadra a ottenere la promozione in Serie A - aggiunge - Sono tornato alla Juve e ho avuto la mia occasione, sono al settimo cielo. Ovviamente giocare per la Juventus è un onore. Indossare questa maglia è un onore e quando vai fuori che sei odiato a me dà motivazioni in più".

La scorsa stagione ed il percorso

"Credo sempre nei miei mezzi ma non mi aspettavo di fare tutte queste presenze. Quando entravo giocavo 20 minuti, poi c’è stata l’occasione a Lecce e lì poi dovevo giocarmi un posto ogni settimana per essere titolare - aggiunge - Penso di dover lavorare sulla rifinitura e segnare più gol, quando la palla è nell'area avversaria, di solito guardo da centrocampo, idealmente dovrei essere all'estremità della palla per segnare. La palla potrebbe arrivare nella mia direzione e potrei finire"...