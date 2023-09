Juve, i convocati per Empoli: Allegri lascia fuori Huijsen per la Next Gen

Nella gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A, sarà ancora fuori Szscesny, per un colpo preso qualche giorno prima dell'impegno contro il Bologna. Il tecnico bianconero terrà fuori anche Huijsen, risparmiato per l'impegno di campionato della Next Gen in casa del Pescara di Zeman.

Empoli-Juventus, i convocati di Allegri

Portieri: Pinsoglio, Perin, Daffara;

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Kostic, McKennie, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean.