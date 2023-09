Capello, il parere critico sulla Juve e il giudizio sferzante su Mancini

La stagione sportiva è iniziata col botto. Non solo lo start del campionato e i sorteggi per le coppe europee, ma anche un avvicendamento sulla panchina della Nazionale, con Luciano Spalletti nuovo ct già presentato alla stampa .

Sull'addio di Roberto Mancini dall'Italia, direzione Arabia, ma anche per commentare l'inizio della Serie A, è intervenuto Fabio Capello ai microfoni di Radio anch'io sport, su Radio Rai.

Capello su Inter e Milan

Queste le sue parole sull'inizio di stagione dell'Inter, un rendimento che lo ha particolarmente colpito: "L'Inter è la squadra che più mi ha impressionato per continuità. Non ha perso niente, ha ancora voglia di vincere e di fare molto bene. Lo dimostra il fatto che non ha subito gol. Tutti corrono, tutti si sacrificano, tutti vogliono partecipare all'azione. Il Milan è la sorpresa, nell'ultima gara ha dimostrato di essere squadra, di avere giocatori di qualità e di forza. E soprattutto è più compatta rispetto all'anno scorso". Così Capello sulle milanesi, che al momento comandano la classifica a punteggio pieno e che, dopo la sosta, si troveranno una di fronte all'altra. Ma l'ex tecnico si è soffermato anche sul rendimento della Juventus...