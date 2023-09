Pogba, incontro Juve-Pimenta sul contratto: cosa chiede Giuntoli

Nel bene e nel male, Paul Pogba non è un giocatore come tutti gli altri. Una frase che Allegri ripete a ogni giro di giostra, davanti alle telecamere. E una frase che trova solidi riflessi nella realtà dei fatti. «Anche soltanto al 70% della condizione fa giocate diverse dai compagni», la recente coccola del tecnico bianconero. E infatti: zampata decisiva nell’azione del pareggio con il Bologna, una settimana fa, spettacolare gol in girata contro l’Empoli cancellato soltanto dalle linee dell’offside tracciate dal Var, domenica.

Il tutto, per di più, senza aver ancora avvicinato una percentuale tanto lusinghiera in termini di forma fisica. Nel bene e nel male, però, si diceva. E, infatti, il francese diverso dagli altri lo è anche fuori dal campo. Soprattutto nei pressi dell’infermeria, per la precisione: «Va tenuto come le cose sante», l’ultima uscita di Max che tende a rendere bene l’idea.

Pogba, smorfie e sorrisi La gara di Empoli, d’altronde, si era chiusa con una smorfia di dolore sul volto di Pogba che lasciava presagire nuovi baratri. All’indomani del successo in terra toscana si è materializzato invece quello che – almeno per gli altri, appunto – sarebbe un sospiro di sollievo a pieni polmoni. E tanto vale anche per il centrocampista ex United, naturalmente, dato che gli accertamenti svolti ieri hanno escluso lesioni muscolari. Un verdetto nell’aria fin dalla nottata post-gara, in realtà, quando lo stesso 30enne di Lagny-sur-Marne aveva commentato i tre punti sul social con una foto sorridente e il motto «Fino alla fine». Campanelli d’allarme subito silenziati, insomma, prima ancora della conferma arrivata direttamente dalle stanze del J Medical.

