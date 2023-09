Buffon e la maglia Juve: l'omaggio di Dimitrievski nel ritiro Macedonia

Appena finita la sua vita da calciatore, l'ex numero 1 ha trovato subito un altro ruolo di spessore da ricoprire: quello di capo delegazione dell'Italia guidata da Luciano Spalletti come ct.

Dimitrievski e la maglia di Buffon

Nonostante la carriera sia giunta al termine, Buffon resta un'icona per il mondo del calcio e in particolare per il ruolo di portiere: a detto di molti, è lui l'estremo difensore più forte di sempre. Evidentemente a pensarla così è anche Stole Dimitrievski, portiere del Rayo Vallecano e della Macedonia del Nord. Il classe 1993 si è presentato al raduno della propria nazionale con indosso una maglia iconica: quella di Buffon alla Juventus, precisamente la parte superiore della divisa stagione 2002/03. Un'annata in cui i bianconeri persero sì la finale di Manchester contro il Milan, ma in cui sconfissero il Real Madrid dei Galacticos in semifinale e, soprattutto, vinsero il tricolore. E così Dimitrievski ha deciso non solo di raggiungere i suoi compagni di nazionale con la maglia della Juve di Buffon, ma anche di posare per alcuni scatti, pubblicati sul suo account Instagram, proprio con quella maglia. Il tutto, proprio a pochi giorni dalla sfida per le qualificazioni europee tra l'Italia e la Macedonia del Nord, che si disputerà sabato. Buffon resta idolo e icona, anche a carriera terminata.