Juve-Lazio, Allianz Stadium già sold out: il comunicato

La sosta per dare spazio all' Italia di Spalletti con Locatelli regista e Chiesa punta esterna non frena l'entusiasmo dei tifosi della Juventus , che sono pronti a spingere i bianconeri in occasione della sfida contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri .

Sette punti nelle prime tre partite, due vittorie esterne (3-0 a Udine e 2-0 a Empoli) e un pareggio interno (1-1 con il Bologna): per i bianconeri è arrivato il momento di pigiare sull'acceleratore anche in casa con il fermo e convinto sostegno del popolo juventino, sempre e comunque al fianco di Danilo e compagni.

Juve, pronta la carica bianconera contro la Lazio

La Juventus ha comunicato che sono tutti esauriti i biglietti messi in vendita per la sfida contro i biancocelesti. Non ci sarà posto, dunque, neppure per uno spillo all'Allianz Stadium tra i supporter che sono riusciti ad assicurarsi un titolo d'ingresso e gli abbonati: "In occasione di Juventus-Lazio di sabato 16 settembre alle ore 15:00 l'Allianz Stadium sarà sold out" ha annunciato la Juve.

"Una splendida risposta da parte dei tifosi bianconeri che riempiranno tutte le tribune dello Stadium per far sentire il loro sostegno alla squadra nel primo match dopo la sosta per le Nazionali. In vista della partita contro i biancocelesti, dunque, esaurite tutte le disponibilità di tagliandi, ma continuate a monitorare il Ticket Shop, perchè potrebbero liberarsi i posti rimessi in vendita dagli abbonati e potrebbero esserci ancora gli ultimissimi posti all’interno delle aree Premium. La stagione è appena iniziata ed è bellissimo viverla tutti insieme. Vi aspettiamo a casa!"