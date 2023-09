Vlahovic protagonista con la Serbia: suo il tiro per l'autorete Ungheria

BELGRADO (Serbia) - Dopo un'estate intera passata sotto i riflettori per un suo possibile passaggio al Chlesea, Dusan Vlahovic è sempre più deciso nel rilanciarsi con la maglia della Juventus e della nazionale serba. L'attaccante bianconero è stato scelto da Stojkovic per comandare l'attacco della Serbia nella sfida valida per le qualificazioni europee contro l'Ungheria ed ha subito lasciato il segno.