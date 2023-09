McKennie: "Tornare alla Juve non è stato facile". Weah: "Voglio attaccare"

Weah e l'apprendistato

I figlio d'arte ha parlato i suoi primi passi in bianconero: "È stata ancora una prima fase di apprendimento per me. Penso che la Juve fosse una squadra più difensiva l’anno scorso. Sicuramente mi hanno acquistato per farmi giocare in più di un ruolo offensivo, uscendo da dietro, che è qualcosa che amo fare, inserendomi alle spalle delle difese e applicando pressione sulle squadre avversarie"

Sul compagno connazionale McKennie: "So come gioca e lui capisce come gioco io. Quindi la nostra chimica è davvero buona e ora che siamo nella stessa squadra, allenarsi ogni giorno renderà tutto ancora migliore“.