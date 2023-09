Compagnon stende il Sassuolo, vince la Feralpisalò e la Juve osserva

C'è un po' di Juventus nella vittoria della Feralpisalò contro il Sassuolo. La squadra allenata da Stefano Vecchi, nel caldo del Ricci, si è imposta per 0-2: in gol anche Mattia Compagnon, in prestito dalla Next Gen. Test per non perdere il ritmo gara per i neroverdi di Alessio Dionisi, che cadono sotto i colpi del citato Compagnon e Gjyla, con due reti di pregevole fattura subite entrambe nel finale della partita.