"Hans, sono al campetto che ho fatto per te": il nonno commuove la Juve

La passione per il calcio può nascere in modo spontaneo o può essere trasmessa, come nel caso di Nicolussi Caviglia. Il centrocampista della Juventus , intervistato sul canale Twitch del club , ha ricevuto una bella sorpresa : un video messaggio del nonno , il primo ad insegnargli i trucchetti con il pallone tra i piedi.

Un legame forte, come ha spiegato anche il giocatore bianconero: "Mi ha trasmesso la passione e mi ha accompagnato a livello umano". Un rapporto genuino che si è rafforzato ulteriormente grazie allo sport.

Il legame tra Nicolussi Caviglia e il nonno

Questo il messaggio del nonno di Nicolussi Caviglia: "Ciao Hans, sono al campetto di calcio che ho costruito per te in montagna. Ti ricordi quante volte hai giocato qui con i tuoi amici e sognavi di diventare un calciatore professionista? Ora lo sei e questa stagione giochi nella Juventus, la tua squadra del cuore e la tua seconda pelle. Ti auguro una grande stagione e cerca di impegnarti come hai sempre fatto da quando avevi cinque anni. Vamos Hans!".

Il centrocampista ha poi risposto, riaffiorando i ricordi: "Mi ricordo che mi piegava la punta del piede per farmi calciare di collo. Mi ha trasmesso la passione per il calcio e mi ha accompagnato a livello umano per tutta la mia vita. Continuo ad andarlo a trovare, è una persona importantissima per me".