Fagioli riceve il premio Vecchia Signora: è il migliore della Juve 2022/23

Fagioli, la crescita e il premio

Nella passata stagione Fagioli ha disputato 37 partite: 26 in Serie A, 3 in Coppa Italia, 2 in Champions League e 3 in Europa League, diventando un vero e proprio punto fermo della squadra di Massimiliano Allegri. Il tutto condito anche da 5 assist e 3 gol, di cui uno nella sentitissima sfida contro l'Inter, vinta per 2-0 all'Allianz Stadium. Un esempio lampante di come la struttura della Juventus porti i suoi frutti: dalla Primavera alla Next Gen, il debutto in prima squadra. L'importante anno formativo alla Cremonese prima di tornare, nella scorsa stagione, a vestire il bianconero, diventando un vero e proprio perno. E quest'anno Fagioli ha iniziato allo stesso modo: 2 presenze nelle prime 3 giornate, 111' giocati e un ruolo sempre più centrale nello scacchiere di Allegri. Una crescita evidente, anche per i tifosi, al punto di ricevere il premio come miglior calciatore juventino nella scorsa stagione. Un punto di partenza e non di arrivo per lui, che proprio pochi giorni fa ha raccontato i suoi sogni nel cassetto, bianconeri e azzurri.