Juve, il regista che non ti aspetti: incoronato dalle statistiche di Serie A

Il punto fermo del reparto difensivo è sempre Danilo , che con l'addio di Bonucci è anche diventato il capitano ufficiale della squadra. Andato in gol nell'ultima sfida contro l' Empoli ( dove ha dedicato il gol a Scirea ), il brasiliano si è messo in mostra con l'ennesima prestazione impeccabile difensivamente e non solo.

Juve, le statistiche del regista a sorpresa

Il brasiliano, infatti, si è rivelato più di un semplice difensore. Le statistiche raccolte da Sofascore e Whoscored mostrano come Danilo rappresenti anche la spina dorsale dell'attacco dei bianconeri. Il capitano è il passatore più prolifico della Juventus, quarto nella classifica generale della Serie A. Più di 50 di questi passaggi sono progressivi, con il difensore che è dunque il primo in tutto il campionato per quanto riguarda questa statistica. Danilo ha infatti una media di 6,49 metri guadagnati al minuto, risultando secondo dietro solamente a Casale (prossimo avversario dei bianconeri con la Lazio di Sarri) in tutta la Serie A. Infine, sono 38 i passaggi del brasiliano nella trequarti degli avversari: è il migliore della Juve e il terzo di tutto il campionato.