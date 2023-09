Del Piero, futuro da allenatore? È tra gli allievi del Master Uefa Pro

Ci sono anche Alex Del Piero e il talismano Simone Padoin tra gli iscritti al nuovo corso UEFA Pro, il massimo livello di formazione per un tecnico, che ha preso il via a Coverciano. Gli allievi dovranno seguire 240 ore di programma didattico, con lezioni in aula e sul campo, confrontarsi con realtà calcistiche italiane e straniere con stage formativi presso i club.