Barzagli e De Rossi tra i 16 allenatori Uefa Pro: riconoscete i 6 ex Juve?

Specializzarsi e crescere. Nel calcio come nella vita per raggiungere obiettivi sempre più alti e tenersi aggiornati. Il Settore Tecnico di Coverciano ha ufficializzato i nuovi allenatori Uefa Pro, ovvero il 'Master' che rappresenta il livello massimo di formazione per un tecnico. Un corso a cui hanno preso parte tanti campioni del Mondo ed ex calciatori o attuali allenatore: De Rossi, nell'ultima stagione ha guidato per qualche partita la Spal in B, Barzagli, opinionista su Dazn, Palladino, Amelia, Aquilani, attuale allenatore del Pisa, e Farioli, oltre ad altri.