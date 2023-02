De Rossi-Spal, è finita: Tacopina lo manda via, ufficiale

Spal, avventura finita per De Rossi

Subentrato a stagione in corso, De Rossi alla Spal ha vissuto pochi sorrisi e tante situazioni negative. Più alti che bassi per riassumere in breve e senza una via di mezzo. Due vittorie nelle ultime sette partite contro Reggina e Parma sono gli unici picchi di felicità vissuti dai biancazzurri negli ultimi mesi visto che per risalire all'ultima vittoria bisogna andare a ottobre contro il Cosenza. Nel mezzo tante sconfitte, tra cui le ultime contro Cagliari, Bari e lo scontro diretto contro il Venezia.

L'esonero era soltanto rimandato dopo Bari, ma ora Tacopina e la società hanno deciso di mandare via De Rossi. E' arrivata anche l'ufficialità: "S.P.A.L. comunica che Daniele De Rossi è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Insieme a mister De Rossi sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran. La Società desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera". Già scelto il suo successore: Massimo Oddo allenerà la Spal fino al termine della stagione con opzione in caso di salvezza.