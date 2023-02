Spal, dopo De Rossi un altro campione del Mondo: Oddo in panchina, è ufficiale

Spal, scelto Oddo per il dopo De Rossi

Via De Rossi e dentro Oddo. Staffetta tra campioni del Mondo in casa Spal. Tacopina ha scelto l'ex Padova per provare a dare una scossa alla squadra. Lui in Serie B ha già allenato a Pescara, mentre l'ultima esperienza è stata in C coi biancoscudati nella passata stagione. La società ha pubblicato la nota ufficiale sul proprio sito con Oddo che inizierà già nel pomeriggio il primo allenamento con la Spal.

Il comunicato: "S.P.A.L. comunica di aver affidato a Massimo Oddo l’incarico di allenatore della prima squadra. Il nuovo tecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico fino al 30 giugno 2024 in caso di raggiungimento della salvezza nella presente stagione sportiva".