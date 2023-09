“Caso Pogba? Juve, nessun rischio. Non ha responsabilità oggettive”

La situazione di Paul Pogba , risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus , continua a far discutere. In attesa delle controanalisi del francese, sulla vicenda si è espresso in diretta a Radio Punto Nuovo anche il professore Walter Della Frera , membro della Commissione Antidoping FIGC : "Pogba rischia dai 2 ai 4 anni, va stabilità la volontarietà o meno dell'assunzione. Le controanalisi di solito confermano quanto emerso nella prima analisi. La Juventus non rischia nulla, i controlli che effettuiamo di squadra sono severi e ravvicinati".

Della Frera: "La questione Pogba mi ha sorpreso"

Il Prof. ha proseguito: "Fino alla seconda prova, dobbiamo tutelare Pogba. Adesso c'è da capire il percorso delle motivazioni e tutto. Dopo questo, il Tribunale Nazionale Antidoping andrà a deliberare sulla volontarietà o involontarietà dell'assunzione della sostanza dopante. E in qualsiasi caso, andrà in corso ad una squalifica, diventando più pesante in caso di volontarietà da parte del calciatore. Un atleta deve essere sempre cosciente e mai negligente sulle sostanze che assume" per poi dichiarare: "La questione Pogba mi ha sorpreso, perché il testosterone è un anabolizzante che è assolutamente vietato dalle regole antidoping. Aumenta lo sviluppo muscolare, ma è anche la sostanza più facile da scovare all'antidoping. Quindi è strano perché se c'è il dolo del doping, non è la sostanza che chi vuole infrangere le regole va ad assumere di proposito".