Juve, il regalo di Spalletti ad Allegri: Locatelli è tornato

Da quanto tempo lo juventino aspettava di giocare una partita così in Nazionale? Dall'Europeo 2021, per intenderci, prima di finire nel limbo, prigioniero anche del rapporto deteriorato con Mancini, come lo stesso bianconero aveva confidato nei primi giorni del ritiro in Nazionale: "Qualcosa si era incrinato, è giusto dirlo. Ma ringraziamo Mancini per l'Europeo. Andare In Arabia è stata una sua scelta, adesso pensiamo al futuro. C'è un nuovo ct e i cambiamenti vanno visti in maniera positiva".

Locatelli si rilancia, dall'Italia alla Juve

Appunto. La prova di MIlano ha riproposto Locatelli nel ruolo a lui più congeniale, regista offensivo capace di impostare la manovra e, al tempo stesso, pronto a sacrificarsi nelle operazioni di chiusura degli attacchi avversari. Rilanciato ad alto livello dalla maglia azzurra, Locatelli sarà uno dei bianconeri più attesi alla prova, sabato contro la Lazio. Allegri l'ha sempre difeso dalle critiche e dai fischi dello Stadium.

Comprensibilmente, l'allenatore si aspetta in bianconero lo stesso rendimento registrato contro l'Ucraina. A venticinque anni, con 25 presenze e 3 gol in Nazionale, il titolo europeo in bacheca, Locatelli ha iniziato la terza stagione consecutiva a Torino sapendo di avere molti occhi addosso. Pagato al Sassuolo 25 milioni di euro più 12,5 di bonus, può consacrarsi definitivamente nel ruolo di giovane veterano, avendo già alle spalle 95 partite e 3 gol con la maglia bianconera. In questa prima fase della stagione, Spalletti non poteva fare un regalo più gradito ad Allegri.