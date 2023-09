Juve-Lazio, Stadium di nuovo bollente: torna il tifo organizzato

La sfida dell' Allianz Stadium tra Juventus e Lazio si avvicina sempre di più e sarà caratterizzata da una novità importante in casa bianconera. La squadra di Allegri , in attesa di capire cosa succederà con il caso Pogba , si prepara ad affrontare i biancocelesti dell'ex Sarri dopo un avvio con due vittorie ed un pareggio in campionato. La sfida in programma sabato 16 settembre alle 15, in ogni caso, vedrà il ritorno sugli spalti del tifo organizzato della Vecchia Signora .

Juve-Lazio, il comunicato dei tifosi bianconeri

La scelta di tornare allo stadio è stata comunicata direttamente dai tifosi con un post su Instagram: "Ci siamo lasciati a Juve-Milan. In quell'occasione abbiamo dimostrato quanto possiamo essere belli e determinanti. Con il Bologna la decisione di non esserci è servita ancora una volta per far comprendere quanto l'apporto di un tifo caldo, costante, poderoso e coinvolgente sia indispensabile per trasmettere coraggio e grinta". I sostenitori hanno poi concluso: "Con la Lazio ci saremo tutti, ai nostri posti, e speriamo davvero che tutti i presenti, indipendentemente dal settore occupato, possano lasciare il telefonino in tasca e tornino sul serio a casa con le corde vocali esauste".