Juventus, il ranking mondiale IFFHS aggiornato: la posizione

È ufficiale il ranking mondiale IFFHS aggiornato a settembre 2023. Una graduatoria che, a differenza di quella Uefa, tiene conto del rendimento dei club sia nelle competizioni europee che di quello avuto, invece, nei rispettivi campionati nazionali. Il periodo tenuto in considerazione è quello che va dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023. Scopriamo come si è posizionata la Juventus allenata da Massimiliano Allegri e, in generale, tutte le squadre italiane. Queste le prime 100 in classifica.