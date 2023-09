Juve: il retroscena delle parole di Allegri. Non c'è solo la “stecca" a Bonucci

TORINO - Vigilia del primo scontro diretto della stagione per la Juventus, ma non si direbbe. E hai voglia a ribadire che l’appuntamento di sabato 16 nel primo pomeriggio allo Stadium contro la Lazio avrà il suo onesto valore nella battaglia ai primi quattro posti della classifica, come ha fatto Massimiliano Allegri in conferenza stampa, approfittandone per ribadire l’obiettivo stagionale (minimo) della Juventus. Lo spazio se lo sono preso quasi tutto Paul Pogba e, soprattutto, Leonardo Bonucci , che hanno riportato l’ambiente indietro di alcuni mesi, a quando le vicende extra-campo prevaricavano i temi del rettangolo verde.

Tra bugie e verità

«Sono Pinocchio e non guardo le soap», così si è limitato a tornare sull’argomento il tecnico bianconero, incalzato sulle ricostruzioni del difensore ora all'Union Berlino, che l’avevano chiamato in causa. Come a dire: gli amici mi soprannominano Pinocchio, quindi essere definito un bugiardo non mi spaventa. «E però chiudiamo qui la questione, perché non amo le telenovelas». Un tocco di arguta ironia toscana e via, che tra ventiquattr’ore è tempo di uno dei primi snodi importanti di questa strana stagione. Ah, sì: e Federico Chiesa ci sarà, con ogni probabilità fin dal primo minuto.