Lo Stadium canta, il tifo esalta la Juve. E in tribuna c'è anche Conte

Se non sarà soltanto un fuoco di paglia, ma lo spirito e la compattezza squadra-tifosi verranno mantenuti per tutte le partite casalinghe, potrebbe rivelarsi un valore aggiunto fondamentale per l’intera stagione. Il distacco e i malumori dell’anno scorso appartengono appunto al passato, adesso c’è da parte dei tifosi e della società la voglia matta di voltare pagina, di ritrovare l’antico feeling, consapevoli entrambi di avere bisogno gli uni degli altri per poter tornare a essere grandi.