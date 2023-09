Montero, la Juve e l'avviso al figlio Alfonso: "Se non è contento..."

La dinastia prosegue. La scorsa estate, a distanza di diciassette anni da quando l’aveva lasciata da calciatore, Paolo Montero è tornato alla Juventus. Non più al centro della difesa, ça va sans dire, bensì sulla panchina dell’Under 19, progetto che ha sposato per la seconda stagione di fila in estate. Ma l’ex gloria bianconera, in questo momento, non è l’unico Montero di casa a Vinovo. Nella formazione Under 17, infatti, milita anche il figlio Alfonso, sbarcato in Italia a gennaio dopo essersi formato nel vivaio del Defensor in Uruguay.